الجزائر.. جمعية العلماء المسلمين تصدر بيانا حول مسلسل "الدامة" بعد إثارته جدلا بشأن المجتمع الجزائري

علقت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر على مسلسل "الدامة" المثير للجدل، والذي تخطى حدود البلاد.

وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، وجهت الصفحة الرسمية للجمعية "انتقادا ضمنيا للعمل الذي يصور حيا شعبيا يتم فيه تعاطي المخدرات على نطاق واسع دون مواربة، والادعاء أن ذلك هو "الواقع".

وأكدت أن تصوير المسلسل تم في "باب الواد" الذي فيه أهل الدين والإيمان والاستقامة، والحرص على صلاة الفجر في المساجد، والصحبة الطيبة، والطهر، والفضيلة، وسائر قيم منظومتنا الإسلامية السمحة، والأصل تشجيع الفضيلة وتعزيزها في النفوس، والرقي بالمشاهدين إلى الأسمى والأعلى".

وكانت قناة "فرانس 24" قد تطرقت إلى هذا المسلسل، الذي تباينت الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي حوله، حيث رأى البعض أن العمل يصور الواقع، فيما اعتبر البعض الآخر أنه يبالغ ويشجع الظواهر السلبية.

كما علقت مجلة "لوبوان" على الجدل المثار بخصوص هذا المسلسل، وأرقام المشاهدة الكبيرة التي يحققها، معتبرة أن الواقعية كانت أحد أهم أسباب نجاح العمل الذي أعاد الدراما الجزائرية إلى أحياء البسطاء، بعيدا عن دراما الفيلات.

المصدر: "الشروق"