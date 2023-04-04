مصر.. استغلال الموتى لتنفيذ جرائم بشعة

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في مصر، اليوم، 5 طلبات إحاطة وهي تداول خطوط محمول مسجلة بأسماء موتى واستخدامها في ارتكاب جرائم.

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وطالبت النائبة مرثا محروس، "بتحديث بيانات خطوط المحمول، فهناك خطوط محمول تباع بأسماء موتى في القبور نظرا لوفاتهم وتوقفهم عن استخدامها، ويتم ارتكاب أعمال نصب بها أو ارتكاب جرائم بها".

ويتم في مصر استخدام بعض الأرقام التابعة لشركات المحمول الكبرى، بأسماء وهمية أو أشخاص قد ماتوا لارتكاب عدد من الجرائم، أبرزها جرائم النصب عبر المحافظ الإلكترونية، حيث يصعب الوصول إلى الجاني.

المصدر: RT