توفي في المشفى.. فنان مسرحي يضرم النار بنفسه احتجاجا على وزارة الثقافة المغربية

توفي فنان مسرحي اليوم الأحد بعد أسبوع من إضرامه النار بنفسه احتجاحا على وزارة الثقافة في الرباط، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن مصدر في الوزارة.

وأفاد المصدر لـ"فرانس برس" بأن الفنان أحمد جواد "توفي بمستشفى بالرباط حيث كان يعالج"، بعد محاولته إنهاء حياته الاثنين الماضي.

وكان الفنان الراحل أشعل النار بنفسه تزامنا مع اليوم العالمي للمسرح قبالة مقر وزارة الثقافة في واقعة أثارت صدمة بوسط العاصمة الهادئ، قبل أن يتم إسعافه ونقله إلى مستشفى ابن سينا.

جدير بالذكر أنه لم يسبق أن أعلن الفنان أسباب احتجاجه على الوزارة، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن ذلك يعود "لما يعتبره إقصاء وتهميشا له"، ولأنه "كان يتلقى تعويضا هزيلا على المعاش".

من جهتها، أعربت وزارة الثقافة إثر الواقعة عن "أسفها العميق لهذا الحادث المأسوي"، مؤكدة أنه "موظف متعاقد بمسرح محمد الخامس بالرباط يتمتع بجميع حقوقه المكفولة له بحكم القانون"، لافتة إلى أنها سبق أن وافقت على طلبه "شراء عرضين مسرحيين سنة 2022" لفرقة كان يديرها، إضافة الى عرض ثالث هذا العام.

المصدر: "فرانس برس"