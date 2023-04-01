مقطع فيديو مؤثر لمسحراتي في القدس أمام منزل الأسير حمزة أبو ناب (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمسحراتي في القدس، خلال مروره بجانب منزل عائلة الأسير حمزة أبو ناب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث وقف المسحراتي أمام منزل عائلة الأسير لإيقاظهم في البلدة القديمة، وأخذ ينادي: "الله يفرجها عليك يا حمزة يا ابن الجيران"، ضمن الأنشودة التي كان يغنيها.

مسحراتي القدس غير.. المسحراتي يستذكر الأسير حمزة أبو ناب خلال إيقاظه عائلته في البلدة القديمة من القدس المحتلة. pic.twitter.com/148TYA9nHe — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 1, 2023

تجدر الإشارة إلى أن الأسير حمزة أبو ناب، معتقل في السجون الإسرائيلية، ويواجه مزاعم في تقديم لائحة اتهام، تضمنت التخطيط لتنفيذ عمليات، إذ كان جهاز "الشاباك" الإسرائيلي قد أعلن العام الماضي، اعتقالَ خلية في مدينة القدس، ونسب لها تهمة محاولة اغتيال الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وتنفيذ عمليات بطائرة دون طيار.

المصدر: RT