الداخلية السورية: ضبط حالة استخراج شهادة وفاة لشخص حي

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط حالة تزوير شهادة وفاة لشخص ما زال على قيد الحياة، وذلك بهدف تجنب غرامات مالية.

وأوضحت الوزارة أن والد ذلك الشخص اكتشف أن ابنه متوفٍ في البيان العائلي الذي استخرجه من أمانة السجل المدني بحلب، فادعى في قسم شرطة المدينة، بوجود خطأ في ترقين قيد ولده على أنه متوفٍ، علما أن ولده على قيد الحياة ويتواصل معه بشكل مستمر وهو حاليا خارج البلاد.

وأضافت الوزارة أن التحقيقات والتدقيق في الأوراق الثبوتية التي تم تقديمها إلى دائرة الأحوال المدنية بخصوص الحادثة، أظهرت تورط عدة أشخاص في التزوير من ضمهنم والد زوجة الشخص الذي تمت توفيته زورا.

واعترف والد الزوجة بعد إلقاء القبض عليه بتزوير شهادة الوفاة لصهره بقصد تخليصه من الغرامات المالية المترتبة عليه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلقاء القبض على باقي المتورطين والذين اعترفوا بقيامهم بتزوير الأوراق الثبوتية المتعلقة بتثبيت واقعة الوفاة وذلك لقاء المنفعة المادية.

المصدر: RT