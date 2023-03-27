داعية مصري: أنا ضد مائدة الرحمن لأن فيها "بهدلة" للناس

قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة، إن هناك فرقا بين مائدة الرصيف، وشنطة التموين، وكيس التفطير.

وأضاف كريمة في تصريحات تلفزيونية: أنا ضد مائدة الرصيف التي تسمى مائدة الرحمن، لأنها فيها بهدلة للناس ومن الممكن أن يكون بها رياء، وفيها إخراج الناس من منازلهم وخاصة النساء.

وتابع كريمة: يستحيل أن امراة شعبية أو ريفية أو بدوية تخرج لموائد الأرصفة، "ولا نريد أن نربي جيلا على كره الوطن، الولد لازم ياكل على طبلية البيت.. لكن لما بياكل على الرصيف ويقف في طابور وينتظر البون دي مهانة".

وأضاف كريمة أنه "لا وصاية لمخلوق على الإسلام، ولا ولاية لأحد على الإسلام، حيث أن الإنسان رقيب على نفسه، مستشهدا بحديث الرسول: "إنما الأعمال بالنيات"، وهناك مراحل للعمل الصالح وهي الخاطر ثم الهاجس، ثم الهم ثم العزم ثم الفعل.

المصدر: "القاهرة 24"