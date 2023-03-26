الإحصاء الروسية: متوسط العمر نما في روسيا عام 2022
أشارت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية "روس ستات"، إلى أن مؤشرات متوسط عمر المواطنين الروس بدأت في الارتفاع في الفترة الأخيرة.
وتدل معطيات الهيئة، على أن عام 2022، شهد ارتفاع متوسط العمر في روسيا بمقدار 2.7 سنة، ووصل إلى ما يقرب من 72.76 سنة.
وخلال ذلك، كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة لعام 2021، في حدود 70.1 سنة. ومن ذلك يتضح أن المؤشر نما بنحو 2.7 سنة.
ووفقا لمعطيات الهيئة، في 2020-2021 كان هناك انخفاض طفيف، وبعد ذلك ارتفع الرقم مرة أخرى.
واحتلت المنطقة الفيدرالية المركزية المركز الأول في قائمة متوسط العمر في عام 2022 الماضي (73.95 سنة) - وكان أعلى مستوى في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفلاديمير.
المصدر: تاس