أخفت جثة والدتها في صندوق لتظل تحصل على راتبها التقاعدي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، يوم السبت، أن سيدة إيطالية تبلغ من العمر 64 عاما، أخفت جثة والدتها المتوفاة في صندوق لعدة أشهر لتستمر في الحصول على معاشها التقاعدي.

وأفادت بأنه تم العثور على المرأة متوفاة في شقة في باديرنو دونيانو، إحدى ضواحي مدينة ميلانو، بعد أن أبلغ الجيران الشرطة بأنهم لم يشاهدوا المرأة منذ أيام.

وذكرت وسائل الإعلام أن ضباط الشرطة وبمجرد دخولهم إلى المنزل عثروا على جثة محنطة بالكامل تقريبا لامرأة تبلغ من العمر 90 عاما، ملفوفة بشريط تغليف الطعام البلاستيكي، ويعتقد أن ابنتها (64 عاما) أخفتها.

ويقول الجيران إن ابنتها أخبرتهم أن والدتها انتقلت إلى دار لرعاية المسنين في فيرونا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شرق ميلانو.

ولم تعثر الشرطة على اسم المرأة في سجلات الإقامة بهذه المنشاة.

كما أنه لم يتم تسجيل وفاة المرأة، علما أن ابنتها التي ليس لديها مصدر دخل كانت تتلقى معاش والدتها التقاعدي في حساب مصرفي مشترك.

ووفقا للتقارير توفيت السيدة المسنة وفاة طبيعية.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية