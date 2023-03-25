 
مباشر

روسيا.. موظف طوارئ يسبح 40 مترا في مياه جليدية لإنقاذ طفلة

مجتمع

روسيا.. موظف طوارئ يسبح 40 مترا في مياه جليدية لإنقاذ طفلة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzyz

قفز نيكولاي شاروف الموظف في وزارة الطوارئ الروسية في مياه جليدية في كامتشاتكا، لإنقاذ طفلة عمرها 10 سنوات علق اللوح الجليدي الذي كانت تعوم عليه، واستطاع بيديه تحريرها .

وقال نيكولاي شاروف لوكالة ريا نوفوستي إنه ملائم أكثر ليتولى مهمة دفع قطعة الجليد الذي حملت الطفلة ذات العشر سنوات إلى الشاطئ.

كان عليه أن يسبح حوالي 40 مترا: "وصلت إلى الفتاة بسرعة كبيرة، ولم ألحظ كم مر من الوقت. سألتها كيف كانت تشعر، قالت: "كل شيء على ما يرام."

روسيا.. موظف طوارئ يسبح 40 مترا في مياه جليدية لإنقاذ طفلة

وأضاف المنقذ أنه ارتدى ملابس جافة في القسم حيث يعمل. وسرعان ما وصلت والدة الفتاة ليتضح أن اليوم يصادف عيد ميلادها. اختلطت ضحكاتها بدموع الفرح".

لم يكن هناك ما يدعو للحزن إذ لم يصب موظف الإنقاذ ولا الطفلة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا