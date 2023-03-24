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تفاعل واسع في المغرب مع مشاركة أميرات في إعداد حلوى "الشباكية" الرمضانية مع والدتهن الألمانية (صور)

مجتمع

تفاعل واسع في المغرب مع مشاركة أميرات في إعداد حلوى
RT @anissa___lmk
الأمير مولاي إسماعيل وزوجته أنيسة وبناتهن
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نشرت أنيسة ليمكول زوجة الأمير مولاي إسماعيل، عددا من الصور ومقاطع الفيديو تجمع بناتها أثناء إعدادهن طبق الحلويات المغربي الشباكية الذي يعد من الأطباق الرئيسية في رمضان.

وهنأت زوجة الأمير مولاي إسماعيل متابعيها على صفحتها الرسمية على "إنستغرام" بالشهر الكريم، وكتبت تعليقا على الصور والفيديوهات: "رمضان مبارك للجميع، أتمنى لكم جميعا رمضانا كريما سعيدا وآمنا ومباركا".

وحظيت الصور التي نشرتها زوجة الأمير مولاي إسماعيل بإعجاب متابعيها على "إنستغرام" الذين أعجبوا بالصور وباهتمامها بتعليم بناتها التقاليد المغربية العريقة، كما أعادت عدد من الصفحات التي تهتم بالمشاهير نشر الصور.

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وتناقل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب في أول يوم من شهر رمضان صورا تظهر بنات الأمير إسماعيل العلوي، ابن عم العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وهن يشاركن في إعداد حلوى "الشباكية" التقليدية التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر الصيام.

واعتادت زوجة الأمير المغربي، تقاسم حياة أسرتها الخاصة مع متابعيها على "إنستغرام"، وهي عادة غير مألوفة في تاريخ الأسرة الملكية بالمغرب.

وتزوج الأمير المغربي إسماعيل العلوي من أنسية ليمكول عام 2009، في زواج اعتبر حينها أول مصاهرة بين القصر الملكي المغربي وعائلة أوروبية.

وتنحدر أنيسة ليمكول من أسرة ألمانية مسلمة حيث اعتنق والداها الإسلام خلال مقامهما بالمغرب، وسبق لوالدها أن شغل لعدة سنوات منصب ملحق عسكري بسفارة ألمانيا الاتحادية بالمملكة وهو ما مكنها من التشبع بتقاليد المجتمع المغربي، وفق ما جاء في بيان سابق للديوان الملكي المغربي.

المصدر: وسائل إعلام مغربية + مواقع التواصل الاجتماعي

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