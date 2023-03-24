الشحاتة المليونيرة.. اعترافات مثيرة لسيدة جمعت 6 ملايين جنيه بالتسول (صور)

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على سيدة تستجدي المارة بإحدى المناطق بالقاهرة الجديدة وتردد عبارات بصوت مرتفع مدعية تعرضها لظروف صعبة وعدم مد يد العون لها من المسؤولين بالدولة.

واعترفت السيدة أمام رجال الأمن بأنها تقطن بقرية سمنود بمنيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية، حيث صرحت بأنها جمعت أموالا من أهالي القرية بزعم التجارة في الأجهزة الكهربائية، ولم تسطع سداد المبالغ للأهالي وهربت.

وأضافت أنها هربت من أهالي القرية إلى محافظة الإسماعيلية، ثم توجهت إلى منطقة التجمع الخامس ومدينة نصر من أجل التسول واستجداء المارة.

وأشارت إلى أنها كانت ترتدي النقاب حتى يظن الناس أنها متدينة، حيث قالت: "كنت بلبس النقاب علشان الناس تفتكر إني متدينة وبروح التجمع ومدينة نصر، وأحكي حكايتي بصوت عالي علشان أجمع فلوس وأنا بحكي حكايتي، وكنت باستخدام أسلوب الصوت العالي علشان ألفت نظر الناس ليا".

واستخدمت السيدة أساليب استعطاف المارة حيث أفادت بأنها تقول للمارة إنها أرملة وأم لـ 3 بنات ومحتاجة للمساعدة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر فيه عدد من المواطنين من إحدى السيدات تستجدي المارة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المذكورة تقيم بمحافظة الشرقية وتبين سابقة نصبها واحتيالها على المواطنين بمحل سكنها والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت نحو 6 ملايين جنيه بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوات الكهربائية وفرّت هاربة، ومحكوم عليها في 35 قضية نصب.

واعترفت المتهمة بأنها ترتدي النقاب للتخفي، وأنها كانت تتردد على المناطق الراقية بالقاهرة وتستجدي المارة بهذا الأسلوب للحصول منهم على الأموال في إطار نشاطها في مجال النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري