مصر.. الأمن يحذر من أسلوب جديد للنصب تقوم به بعض السيدات

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضرر فيه عدد من المواطنين من إحدى السيدات تقوم باستجداء المارة.

وأوضحت الداخلية المصرية أن "إحدى السيدات تقوم باستجداء المارة بالقاهرة الجديدة وترديدها عبارات بصوت مرتفع والادعاء بتعرضها لظروف صعبة وعدم تقديم يد العون لها من المسئولين بالدولة وتحصلها على مبالغ مالية من المواطنين".

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المذكورة تقيم بمحافظة الشرقية وتبين سابقة قيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين بمحل سكنها والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت حوالى 6 مليون جنيه بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات الكهربائية وفرت هاربة ومحكوم عليها في 35 قضية نصب.

ووفقا لقوات الأمن اعترفت المذكورة بارتدائها "النقاب" في محاولة منها للتخفى وأنها كانت تتردد على المناطق الراقية بالقاهرة وتقوم بإستجداء المارة بهذا الأسلوب للحصول منهم على الأموال في إطار نشاطها فى مجال النصب.

المصدر: RT