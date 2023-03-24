مسجد مصر الجديد يحقق 3 أرقام قياسية في مجموعة غينيس

أعلنت الحكومة المصرية دخول مسجد مصر الكبير موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول أيام رمضان في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وتضمن الشرح الذي عرض أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حصول مسجد مصر الكبير حصل على 3 شهادات دولية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والأولى في وجود أكبر منبر في العالم بارتفاع 16 متر 45 سم، مصنع يدويا من أجود أنواع الخشب.

وحصدت النجفة الرئيسية لـ مسجد مصر الكبير على شهادتين دوليتين من موسوعة غينيس للأرقام المصرية، بكونها أثقل نجفة بالعالم بوزن 50 طن، وأكبر نجفة بقطر 22 متر وعلى 4 أدوار.

وأقيم المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، ويوجد في المركز مكان كبير وخاص بالخدمات، وأيضا مجموعة من الجراجات الواسعة والمتعددة الأدوار، يسع لحوالي 4000 سيارة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية