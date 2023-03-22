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رد فعل مجندات سعوديات بعد تخرجهن يثير تفاعلا على وسائل التواصل (فيديو)

مجتمع

رد فعل مجندات سعوديات بعد تخرجهن يثير تفاعلا على وسائل التواصل (فيديو)
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أثارت مقاطع فيديو متداولة، أظهرت رد فعل مجندات بعد تخرجهن من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للنساء بكلية الملك فهد الأمنية بالسعودية، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية فيديو عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات"، وعلق وسيم يوسف خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات قائلا: "أجمل ما وصلني.. عمار يا السعودية.. أبارك لأخواتي المجندات السعوديات وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخدمة بلادهم".

وأضاف: "مقطع يبهج القلب ويسر الفؤاد.. حفظكم الله لبلادكم وعائلتكم ودمتم ذخراً للبلاد والعباد".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه "شهد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية".

وأضافت: "حصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.. وأكدت الخريجات جاهزيتهن للانضمام لميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم الملك والوطن".

المصدر: واس

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