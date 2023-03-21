ما هي مراحل رصد هلال رمضان في السعودية؟ تقرير يكشف التفاصيل (فيديو)

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية، تقريرا يوثق مراحل وتفاصيل عملية رصد هلال شهر رمضان في المملكة.

وفي تصريحات لقناة "الإخبارية"، أوضح المشرف على مكتب رئيس المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عبد الرحمن بن عبد الله السيف أن "الترائي يكون في جميع أشهر السنة ويكون في دخول رمضان أو خروجه، ويتم تلقي الشهادة من أكثر من 40 محكمة، تفتح أبوابها لاستقبال ما يرد من الشهود من مختلف مناطق المملكة، سواء في جنوبها وشرقها وغربها وشمالها ووسطها".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، فإن توثيق الترائي لا يتم إلا من قبل قاض، كما أن اعتماد وإصدار قرار رؤية الهلال من عدمه، يكون من قبل أعلى سلطة قضائية في المملكة وهي المحكمة العليا، التي تطلع على تقارير الأرصاد الجوية، كما تطلع على التقارير الفلكية الصادرة سواء من مركز الأرصاد أو من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، التي تعين المحكمة في معرفة إمكانية رؤية الهلال من عدمه، في تلك الليلة، ما يساهم ويساعد في فحص الشهادة ومدى قبولها".

وذكرت "الإخبارية" في تقريرها أنه "في مساء يوم الترائي، تفتح 40 محكمة أبوابها لاستقبال ما يرد من الشهود، وتبدأ عملية الرصد من المراصد الفلكية بحضور قاض من المحكمة ومندوب من كل من وزارتي الداخلية والعدل، وأيضا من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا".

وأشارت إلى أنه "قد تمت أتمتة كافة مراحل العملية الإجرائية للترائي إلكترونيا بدءًا من المراسم في الميدان، وانتهاء بالاعتماد الإلكتروني لقرار دائرة الآهلة بالمحكمة وكل ذلك بشكل لحظي وفوري".

فيديو | #الإخبارية ترصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية الهلال بدءاً من المراصد في الميدان#برنامج_اليومpic.twitter.com/SNnESgFle7 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 21, 2023

المصدر: "الإخبارية"