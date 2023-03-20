مطرب مصري مشهور يتعرض لعملية نصب كبرى والأمن يتحرك بشكل عاجل

أصدرت جهات التحقيق في مصر قرارات عاجلة بشأن تقدم الفنان محمد فؤاد بشكوى إلى جهات التحقيق ضد شركة فورسيزون جروب للتنمية العمرانية.

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وانتهت جهات التحقيق بحفظ الأوراق، بعد مباشرة جهات التحقيق في الواقعة وطلب تحريات المباحث من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

وأوضحت التحقيقات خلو الأوراق من ثمة طرق احتيالية أو نصب من شركة فورسيزون جروب للتنمية العمرانية المشكو في حقها، وأن المشروع الذي شارك في تأسيسه الفنان محمد فؤاد هو مشروع قائم بالفعل طبقًا للمستندات المقدمة من الشركة والفنان، وأكدت تحريات المباحث عدم التوصل لوجود ثمة طرق احتيالية من الشركة وانتهت النيابة العامة إلى استبعاد شبهة الجريمة وحفظها.

من جانبه، أكد أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته وكيلًا عن مجموعة شركات اف اس جى FSG بأن جهات التحقيق أصدرت قرارًا بتاريخ 20/3/2023 في الشكوى المقدمة من الفنان / محمد فؤاد ضد شركة فورسيزون جروب للتنمية العمرانية بحفظ التحقيقات.

وتعرض المطرب محمد فؤاد، لواقعة نصب واحتيال من قبل عدد من الأشخاص، والذين استولوا على مبلغ مالي منه قدره 12 مليون جنيه، بعدما أوهموه بـ تكوين وإنشاء شركة عقارية، لذلك حرر فؤاد على الفور محضرا في قسم شرطة الشروق ضدهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي 2022، عندما اتهم المطرب محمد فؤاد، مجموعة من الأشخاص أنهم مارسوا أعمال النصب والاحتيال وأوهموه بـ تكوين شركة عقارية، يكون له نسبة بها، فـ استولوا على مبلغ مالي منه قدره 12 مليون جنيه.

وكان محمد فؤاد قد اتفق مع مجموعة من الأشخاص على تكوين شركة عقارية، وكان من المفترض أن يتحصل الفنان على نسبة من أرباح هذه الشركة شهريًا أو كل 3 أشهر.

وماطل المتهمون المطرب محمد فؤاد في حصوله على نسبة الأرباح المتفق عليها، بحجة أنه لم يتم جمع المبلغ المتفق عليه، لذلك قرر فؤاد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء الأشخاص، وبالتحديد في يوم 17 من شهر يناير الماضي 2023، وحُرر محضر ضدهم يحمل رقم 19426 في قسم شرطة الشروق.

واتهم المطرب محمد فؤاد مجموعة من الأشخاص أنهم ماطلوه في الحصول على نسبة الأرباح الخاصة به نظير مشاركته لهم في تكوين شركة عقارية، وحصولهم منه على مبلغ قدره 12 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته، أمرت جهات التحقيق في القاهرة، استعجال التحريات في واقعة دعوى الفنان محمد فؤاد ضد كل من: م.م، وأ.هـ، هـ.م، وأ.ن

المصدر: القاهرة 24