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دولة خليجية تستضيف الداعية الإسلامي ذاكر نايك لإلقاء محاضرتين

مجتمع

دولة خليجية تستضيف الداعية الإسلامي ذاكر نايك لإلقاء محاضرتين
AFP
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 أفادت وسائل إعلام عمانية نقلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة، بإجراء الداعية الإسلامي الشهير ذاكر نايك، زيارة هي الأولى له إلى سلطنة عمان.

وبحسبما ذكرت صحيفة "الرؤية" العمانية، فق ما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن استضافتها للداعية العالمي الدكتور ذاكر نايك، لإلقاء محاضرتين جماهيريتين.

وأشارت إلى أن المحاضرة ستلقى في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والثانية بالشراكة والتعاون مع جامعة السلطان قابوس في القاعة الكبرى بالجامعة.

هذا وتنظم الوزارة ممثلة في دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بمكتب الافتاء فعالية "تعارف" في نسختها السادسة، والتي تتضمن برامج متنوعة لتعريف المقيمين والسائحين بالإسلام وتجربة الافطار مع المسلمين.

المصدر: صحيفة "الرؤية"

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