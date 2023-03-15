التحقيق مع موظفة بمستشفى فرنسي نشرت صورا لجثث الموتى على مواقع التواصل

أقامت إدارة مستشفى عام في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا، دعوى على موظفة في هيئة دفن الموتى، التقطت صورا للجثث في مشرحة المستشفى ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان لهيئة "أوسبيس سيفيل دو ليون" التي تضم 13 مستشفى عاما أنها "تلقت في عطلة الأسبوع بلاغا عن صور التقطها موظف في خدمة دفن الموتى في مستشفى كروا روس".

وأكدت الهيئة أن "تحقيقا إداريا يجرى منذ الاثنين في هذه التصرفات المستنكرة وغير المقبولة".

وأفادت صحيفة "لو بروغريه" المحلية بأن الموظفة المعنية نشرت على الشبكات الاجتماعية صورا لجثث في قسم خدمات دفن الموتى في المستشفى.

ولم تتضح بعد الأسباب التي جعلتها تُقدم على فعلتها.

وأعربت الهيئة عن "الإدانة الشديدة لهذه الأفعال"، مشيرة إلى أن الموظفة أوقفت على الفور عن العمل وتخضع لإجراءات تأديبية.

وأفادت النيابة العامة في ليون لوكالة فرانس برس بأنها فتحت على إثر رفع الدعوى "تحقيقا بتهمة التعدي على الخصوصية بالتقاط الصور أو تسجيلها أو نقلها".

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة المحلية أن وبعد تعليق عمل الموظفة بمستشفى كروا روس بسبب تصويرها للجثث في المشرحة، تم احتجاز شخصين يوم الأربعاء على ذمة التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية