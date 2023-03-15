حزن في الأردن على وفاة طفل تعرّض لعضة كلب شارد

عم الحزن الأردن بعد وفاة الطفل يحيى النبالي، البالغ من العمر 10 سنوات، إثر تعرضه لعضة كلب ضال شرقي العاصمة عمّان.

وقالت عائلة الطفل إن يحيى تعرض لعضة كلب في رأسه قبل نحو 30 يوما في منطقة أم نوارة بالعاصمة عمّان، وتم نقله من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى البشير، وتعاملوا مع الجروح بالمضادات الحيوية ضد داء الكلب.

وأضافت عائلته أن يحيى فارق الحياة بعد شهر متأثرا بإصابته بمرض سحايا الدماغ نتيجة تعرضه لهجوم من الكلب الضال.

وتفاعل الآلاف في الأردن مع خبر وفاة الطفل يحيى، إذ نعاه الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الحزن والأسى.

وعبّر البعض عن غضبهم من عدم إيجاد حل جذري لمشكلة الكلاب الضالة المنتشرة بين الأحياء السكنية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية