مصر.. دهس كلب نائم يثير غضب مستخدمي مواقع التواصل

نشرت مذيعة مصرية فيديو عبر "فيسبوك"، لشخص يدهس بسيارته كلبا نائما في أحد شوارع الإسكندرية.

وقالت المذيعة في منشورها إن سائق السيارة تعمد دهس الكلب أثناء نومه في إحدى الشوارع.

ووثقت الكاميرا التي وثقت المقطع بيانات السيارة.

وأعربت المذيعة عن حزنها نتيجة تصرف السائق، حيث اعتبرت فعله جريمة يعاقب عليها القانون، وطالبت المحامين بتقديم بلاغ ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن تصرفه.

وأرفقت المذيعة عبر منشورها، عددا من مقاطع الفيديو والصور التي أظهرا دهس السائق للكلب وهو نائم رفقة عدد من الكلاب في الشارع.

وأكدت أن الحادثة وقعت يوم 27 فبراير 2023.

وأثار المقطع غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث طالب البعض بمحاسبة السائق.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري