 
مباشر

مصر.. دهس كلب نائم يثير غضب مستخدمي مواقع التواصل

مجتمع

مصر.. دهس كلب نائم يثير غضب مستخدمي مواقع التواصل
AP
مصر.. دهس كلب نائم يثير غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومطالب بمحاسبة السائق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwqp

نشرت مذيعة مصرية فيديو عبر "فيسبوك"، لشخص يدهس بسيارته كلبا نائما في أحد شوارع الإسكندرية.

وقالت المذيعة في منشورها إن سائق السيارة تعمد دهس الكلب أثناء نومه في إحدى الشوارع.

ووثقت الكاميرا التي وثقت المقطع بيانات السيارة.

وأعربت المذيعة عن حزنها نتيجة تصرف السائق، حيث اعتبرت فعله جريمة يعاقب عليها القانون، وطالبت المحامين بتقديم بلاغ ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن تصرفه.

وأرفقت المذيعة عبر منشورها، عددا من مقاطع الفيديو والصور التي أظهرا دهس السائق للكلب وهو نائم رفقة عدد من الكلاب في الشارع.

وأكدت أن الحادثة وقعت يوم 27 فبراير 2023.

وأثار المقطع غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث طالب البعض بمحاسبة السائق.

مصر.. دهس كلب نائم يثير غضب مستخدمي مواقع التواصل

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا