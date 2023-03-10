رحيل آخر "بتلة" من "الوردة البيضاء" الألمانية المناهضة للنازية

توفت آخر عضوة في حركة "الوردة البيضاء" المناهضة للنازية، تراوت لافرينتز، عن عمر يناهز 103 أعوام.

أفادت بذلك الخميس 10 مارس وكالة DPA الأمانية نقلا عن مؤسسة White Rose في ميونيخ. وحسب الوكالة فإن لافرينتز توفت في 6 مارس الجاري.

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ولدت، تراوت لافرينتز، عام 1919 في هامبورغ. وانتقلت عام 1941 من جامعة هامبورغ إلى جامعة ميونيخ، حيث التقت بهانز شول. وشاركت في نشر وتوزيع ملصقات مناهضة للنازية. وفي مارس 1943 تم اعتقال لافرينتز، وحُكم عليها في أبريل عام 1943 بالسجن لمدة عام، ثم تم القبض عليها مرة أخرى ولم يطلق سراحها إلا في ربيع عام 1945 من قبل القوات الأمريكية. وهاجرت في وقت لاحق إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن حركة "الوردة البيضاء" تأسست في ميونيخ في يونيو عام 1942. وكان، ألكسندر شموريل، من مواليد عام 1917 في روسيا أحد الملهمين الأيديولوجيين فيها ، وكان هو وصديقه، هانز شول من الذين كتبوا ذات مرة منشورا طرح فيه السؤال: "ألا يخجل كل ألماني نزيه من حكومته؟"، ثم وزّعاها على عناوين أخذاها من الدليل الهاتفي، واعتبر ذلك من أحد الإجراءات الأولى والأكثر شهرة لحركة ميونيخ.

واستمرت الأنشطة المماثلة إلى أن تم الكشف عن "الوردة البيضاء" في أوائل عام 1943. وفي 17 فبراير، لاحظ موظف في جامعة ميونيخ أعضاء من المقاومة يوزّعون منشورات مناهضة للنازية في الفصول الفارغة بالجامعة ، وأبلغ المخابرات ( الجستابو) الأمانية بذلك. وبعد ذلك، تم إعدام جميع أعضاء "الوردة البيضاء". وأطلق على ساحتيْن بالقرب من المبنى الرئيسي لجامعة ميونيخ اسما (هانس) وشقيقته صوفيا شول تخليدا لذكراهما.

المصدر: نوفوستي