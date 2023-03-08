العائلة الملكية البريطانية تفقد رونقها (فيديو)

استقبل الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته كاميلا بصيحات استهجان وصرخات "ليس ملكي"، خلال زيارة قاما بها إلى كولشيستر.

وكان الملك والملكة يخرجان من السيارة بعد وصولهما إلى مدينة إسيكس بينما لوح المتظاهرون باللافتات وصرخ أحدهم عبر مكبر الصوت "رد على منتقديك يا تشارلز". كما قال المتظاهر "لماذا تهدر أموالنا؟" و "ألا تؤمن بالديمقراطية يا تشارلز؟".

Boos, jeers and catcalls for King Charles and Queen Camilla in Colchester today. I don’t remember Queen Elizabeth being treated this way. It’s past time to #AbolishTheMonarchy



Thanks @New1Fabio@anna_itsonlyme!#CharlesTheCruelpic.twitter.com/90wEmnONOB — Ian 🌍 (@isexton) March 7, 2023

A man on a loud speaker has heckled King Charles during a visit to the small town of Colchester in southeast England.

Read more about the coronation here: https://t.co/BuG44TAwuVpic.twitter.com/aq5Cr8tha9 — SBS News (@SBSNews) March 8, 2023

هذا الاحتجاج هو الأحدث الذي تنظمه مجموعة الحملة الجمهورية المناهضة للملكية، والتي تعهدت بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات في الفترة التي تسبق التتويج وبعده.

وقال غراهام سميث، متحدثا باسم المجموعة إنهم "مصممون على إيصال الرسالة بأنه لا بأس من الاحتجاج ضد أفراد العائلة المالكة"، مشيرا إلى أن "فقدان الاهتمام بأفراد العائلة المالكة أو الانقلاب عليهم يتزايد".

وأضاف: "بدلا من حفل التتويج غير المجدي والمكلف نحتاج إلى مناقشة عامة جادة. نعتقد أنه يجب أن يسأل الجمهور البريطاني، هل تريد تشارلز؟ الإنقلاب ضد النظام الملكي بدأ ونحن بحاجة إلى نقاش جاد حول مستقبله".

وتخطط المجموعة للاحتجاج على زيارة الملك إلى يورك في 6 أبريل وفي خدمة الكومنولث في وستمنستر أبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

المصدر: sky news + Daily mail