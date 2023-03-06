مصر.. "معاوية" يثير "حربا شعواء" في السوشيال و"الشافعي" ينتظر

يبدو أن شهر رمضان المقبل سيكون موعدا لبعض الأعمال الدرامية المصرية المثيرة للجدل، حيث من المتوقع عرض مسلسلات تاريخية دينية مثيرة للجدل.

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ووفق صحيفة "الشروق المصرية" فإن مسلسل "الشافعي" بطولة النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، ومكون من 30 حلقة، سيثير الجدل حول ما سوف يقدمه، خاصة وأن السيرة الذاتية للإمام الشافعي جرى تقديمها سابقا عام 2007 من بطولة إيمان البحر درويش، تأليف بهاء الدين قاسم وإخراج شيرين قاسم.

وأضافت أن مسلسلا تاريخيا آخر في مرمى الأبصار، وهو مسلسل "معاوية" بطولة لجين إسماعيل وإياد نصار وأيمن زيدان، وسامر المصري، لاقى اعتراضات من قبل البعض، ومن أبرزهم زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، معتبرا أن "عرضه يجرح مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها"، ووصف معاوية "بأنه رأس الفتنة الطائفية، وأول من سن سب الصحابة، وخرج على إمام زمانه وشق صف الوحدة الإسلامية".

وبعد الإعلان عن مسلسل معاوية، أعلنت قناة الشعائر الفضائية العراقية، اعتزامها إنتاج فيلم يتناول سيرة ما وصفته بشجاعة أبو لؤلؤة النهاوندي، قاتل الفاروق عمر بن الخطاب.

ونشرت القناة ملصقا مبدئيا للفيلم عبر حسابها على تويتر، معلقة: "قناة الشعائر الفضائية تستعد لإطلاق أكبر إنتاج إسلامي تاريخي لهذا العام باسم شجاعة أبو لؤلؤة النهاوندي".

وذكرت: "الفيلم يشارك فيه عدد كبير من الممثلين والفنانين من العراق وسوريا ولبنان وإيران".

جاء ذلك عقب إعلان قناة إم بي سي العراق عن عرض مسلسل "معاوية"، الذي يتناول سيرة معاوية بن أبي سفيان، مؤسس الدولة الأموية، في شهر رمضان المقبل.

وطالبت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قناة الشعائر الفضائية بعدم عرض الفيلم في خطاب رسمي، جاء فيه: "استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات لتنظيم قطاع الإعلام في جمهورية العراق.

وبعد الرصد والمتابعة وورود العديد من الشكاوى المجتمعية إلى الهيئة بخصوص نية قناتكم بث أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية، ومنعا لحدوث أي سجال مذهبي خاصة في شهر رمضان المبارك توجه هيئة الإعلام والاتصالات قناتكم بعدم بث أي عمل فني من شأنه إذكاء السجال والجدل المذهبي حفاظا على أجواء الشهر الكريم واستقرار البلاد والسلم المجتمعي".

كما طالبت الهيئة قناة إم بي سي العراق أيضا بمنع بث مسلسل "معاوية"، الذي أنتجته مجموعة قنوات إم بي سي خلال الشهر الكريم.

وردت قناة الشعائر كالتالي: "استنادا إلى كتابكم المتضمن توجيه هيئتكم الموقرة بعدم بث أعمال فنية من شأنها إذكاء السجال والجدل المذهبي، بصدده تود قناة الشعائر الفضائية إعلامكم بأنها كانت ولا زالت ملتزمة بتطبيق مواد لائحة قواعد البث الإعلامي ولا سيما ما تم ذكره في كتابكم، ولا توجد لديها أي نية لبث أعمال فنية تتضمن الانتقاص أو تشويه المعتقدات الدينية للطوائف الأخرى غير ما يذكر في التاريخ الإسلامي الصحيح وما تنص عليه الكتب الإسلامية المعتبرة الصادرة والموثوقة من قبل المرجعية الدينية الرشيدة، وإننا سوف نلتزم بعدم بث فيلم شجاعة أبو لؤلؤة، الذي روجنا إليه في وقت سابق احتراما وتقديرا لقرار هيئة الإعلام والاتصالات، بمقابل التزام قناة إم بي سي بعدم بث مسلسل معاوية، والذي ينتقص من المعتقدات الدينية لطائفة كبيرة من المسلمين لاسيما مع الرفض الديني والشعبي لعرض هذا المسلسل".

المصدر: الشروق