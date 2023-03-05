مصر.. مساعد وزيرة التضامن يكشف عن شروط الحج للجمعيات الأهلية للعام 2023

كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي في مصر، عن تفاصيل إعلان فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية للعام 2023، الذي يبدأ الثلاثاء.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، قال أيمن عبد الموجود إن من بين شروط حج العام الجاري ألا يكون سبق للشخص أداء فريضة الحج قبل ذلك.

وأشار عبد الموجود إلى أن السيدة لا بد من أن يكون معها محرم شرعي لمن هي أقل من 45 عاما، ولا توجد حدود لمن يرغب في الحج، إنما يتوقف الأمر على الحالة الصحية، لافتا إلى أنه ممنوع حج مرضى التليف الكبدي، والغسيل الكلوي، والسمنة المفرطة، حرصا على سلامتهم.

وأوضح أنه يجب أن يكون الشخص المتقدم لتأدية فريضة الحج مسجلا بالجمعيات الأهلية، مؤكدا أنه لم يتم تحديد الأعداد النهائية، حتى الآن، والتقديم مفتوح للجميع؛ وأغلب المواطنين من حقهم التقديم لأداء فريضة الحج.

وذكر مساعد وزيرة التضام أن أسعار الحج لم يتم تحديدها، حتى الآن، وأنه من المتوقع ارتفاع أسعار أداء الفريضة بسبب الأزمة الاقتصادية العالية، وارتفاع الأسعار عالميا، وسعر الريال مقابل الجنيه.

ولفت إلى أنه سيتم تحديد هذه الأمور، خلال الأسابيع المقبلة، وأن التحويل من فئة لأخرى في الحج، قبل سداد المبالغ، سيكون متاحا، فيمكن للشخص التحويل لفئة الحج الاقتصادي أو الخمس نجوم، وفق إرادته، طالما أنه لم يدفع القيمة المالية بعد.

المصدر: "الوطن"