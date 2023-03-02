السعودية.. مواطن يستوقف ولي العهد في عزاء والأمير يستجيب له (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما طلب منه أحد المواطنين أمرا أثناء عزاء الشيخ راكان بن حثلين، مساء الخميس.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حيث ظهر فيه اقتراب مواطن من ولي العهد منادياً إياه قائلا: "سمو الأمير محمد"، ليرد ولي العهد بقوله: " سم"، ووقف إليه واستمع إلى طلبه.



وأبان مقطع الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يشير لأحد المسؤولين بمباشرة طلب المواطن، ثم واصل ولي العهد طريقه.

سمو #ولي_العهد يلبي رغبة مواطن في عزاء الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين ويستمع لمطلبه pic.twitter.com/bRBdNcgYir — محمد الدريم (@muhamad_aldarim) March 2, 2023

المصدر: RT