الجزائر.. إمام مسجد يفاجأ بطفل يسأله هذا الطلب أثناء درس الجمعة (فيديو)

فوجئ إمام مسجد البدر بسطيف شمال شرق الجزائر، بطفل صغير يتقدم نحوه أثناء درس الجمعة، ويطلب منه أن يدعو لوالديه المتوفّين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي حقق أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال 5 ساعات فقط، طفلا صغيرا يرتدي قميصا أزرق اللون ويهمس في أذن الخطيب زاوي عمر الذي بدأ لتوه درس الجمعة.

وقبل أن يعود أيمن إلى مكانه، أمسكه الإمام من ذراعه وناوله الميكرفون وطلب منه أن يتحدث عن طلبه أمام الحضور.

وقال الطفل الصغير إنه يريد من جموع المصلين أن يدعو لوالديه المتوفيين، ومنذ ذلك الحين وهو يعيش مع أخواته.

وكشف الإمام أنه منذ أزيد من 6 أشهر يأتيه هذا الطفل بعد أن يتفرق المصلين في صلاة الجمعة ويطلب منه أن يدعو لأبويه، وهو الأمر الذي لم يتأخر عنه، ودعا الله أن يجعله خير خلف لخير سلف.

وطمأن إمام البدر الطفل أيمن أن كل المصلين المتواجدين في المسجد هم بمثابة والده، وكل النساء هن بمثابة والدته.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية