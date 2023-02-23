السودان.. ضبط كميات من المخدرات واعتقال مروجين ومتعاطين

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السودانية أنها ضبطت كميات من المخدرات، وألقت القبض على عدد من المروجين والمتعاطين.

وحسب بيان نشرته صفحة "المكتب الصحفي للشرطة"، فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت أكثر من 34 كيلوغراما من حشيش البنغو، وألقت القبض على 39 متهما.

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وأوضحت أن الإدارة قبضت على عدد من المروجين والمتعاطين "في إطار الحملات الراتبة التي تقوم بها الإدارة بالتعاون مع بقية القوات النظامية ضمن الحملة الوطنية المشتركة" لمكافحة المخدرات التي تشمل المركز والولايات.

وكانت الصفحة أعلنت أن مكافحة المخدرات ضبطت مروجا بحوزته 46 رأسا من مادة "بنغو" المخدرة.

كما أعلنت أن قوة الارتكاز التابعة لقوات السجون بنفق جامعة السودان تمكنت من ضبط كيلوين من مادة "السيكرانة" أو "الشاش" المخدرة، وقالت إنها كانت قادمة من إحدى الولايات ومخبأة بطريقة احترافية داخل فرش عربة صالون.

وأوضح المكتب أن "الضبطية تمت في الساعات الأولى من الصباح حيث اشتبه أحد أفراد الارتكاز في عربة تم إيقافها وعند التفتيش عثر الفريق على عدد (٢) كيلوغرام من مادة السكيرانة الشاشمني قادمة من إحدى الولايات".

المصدر: RT