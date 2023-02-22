السلطات السعودية توضّح حقيقة غزو الجراد منطقة الأحساء الذي أثار ضجة بمواقع التواصل(فيديو)

كشف المركز الوطني السعودي للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» عدم انتشار آفة الجراد الصحراوي في محافظة الأحساء وأنه لاصحة لما جاء في الفيديوهات.

وأفاد "وقاء" بأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن مقاطع لانتشار آفة الجراد الصحراوي في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية خلال الساعات الـ24 الماضية لا صحة له.

وأكد أنه لا يوجد أي تهديد محتمل للجراد الصحراوي خلال الموسم الربيعي الحالي، مشيرا إلى أن هذه المقاطع المتداولة في الفترة الحالية إنما هي لحالات سابقة أثناء فورة الجراد الصحراوي في عام 2019.

وأوضح "وقاء" أن وضع الجراد الصحراوي بالسعودية في مستوى الهدوء، ولم تثبت التقارير الميدانية وجود أي إصابات بالآفة تستدعي المكافحة، وأنه يعمل حاليا من خلال فرقه الميدانية على الرصد والاستكشاف لتعزيز أعماله في مجال الوقاية.

وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو يظهر انتشار آفة الجراد الصحراوي، وقيل إنه في محافظة الأحساء.

المصدر: "عكاظ"