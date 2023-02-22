اعتبروه "إحراجا" لمايسترو مصري كبير.. فيديو لأصالة يثير ضجة في مواقع التواصل

تعرضت الفنانة أصالة، للهجوم عبر صفحات موقع فيسبوك، عقب تداول مقطع فيديو من حفل غنائي لها، بدعوى هجومها على قائد فرقتها المايسترو المصري هاني فرحات.

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ومع انتشار المقطع، توالت التعليقات، ومنها :"هاني فرحات محتاج الفرقه كلها تطبطب عليه واحد واحد بعد الموقف دا .. الله يكسفك يا شيخه زي ما كسفتيه"، و "انتقلت خواطر هاني إلى الرفيق الأعلى بعد طرشحتها"، و"هاني بقلبو عم يقول يا أرض انشقي وابلعيني... لو بقيت بالغناء كان أحسن إلها من الحكي"، "فيه فرق بين العفوية وقلة الذوق، اللي حاصل قلة ذوق واستظراف ما له داعي أبدا أصالة طول الوقت تتباهى بعفويتها وإنها قلبها أبيض لكن الموقف هذا قلة ذوق الحقيقة".

محمد منير "مدير الإعلام في دار الأوبرا" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال:"الفيديو لا يمت للواقع بأي صلة، أولا الحفل ليس جديد، وأقيم في ختام مهرجان الموسيقى العربية عام 2019".

وتابع: "النجمة أصالة، حرصت خلال الحفل الذي أذيع عبر التلفزيون المصري، على الإشادة أكثر من مرة بالمايسترو هاني فرحات، إذ تجمعه بها علاقة صداقة، وتعاونا في أكثر من عمل وحفل، وعقب الحفل، نشرت المطربة عبر صفحتها في موقع إنستجرام، ما يؤكد نجاحه، ووصفته أنه من أحلى الليالي".

وأضاف:" وحرصت أصالة، قبل تقديمها أحد الأغاني، على توجيه الشكر إلى المايسترو خالد فؤاد، الذي تولى قيادة فرقتها الموسيقية، باعتباره شريكا لبداياتها، ولتواجده في الحفل، ولم يكن ذلك إطلاقا على حساب المايسترو هاني فرحات، كما تصور البعض".

المصدر: مصراوي