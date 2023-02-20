سيدة تكمل صلاتها دون أن تقطعها في مشفى هاتاي التركية وسط اهتزاز مرعب للأرض والجدران من حولها (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقطع فيديو يوثق لحظة حدوث هزة أرضية في مستشفى هاتاي التركية، مساء اليوم الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو سيدة تكمل صلاتها في مشفى هاتاي التركية والجدران تهتز من حولها، لحظة حدوث الهزة الأرضية.

ومساء اليوم الاثنين، ضربت هزتان أرضيتان جديدتان ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بقوة 6.4 و 5.8 درجات، وشعر بها سكان سوريا ولبنان وفلسطين والأردن .

المصدر: RT