"الرجل عنده قلب في رجله من الخلف".. تصريحات إعلامية مصرية تثير الجدل وطبيب يحسم الأمر

تواصل الإعلامية المصرية ياسمين عز إثارة الجدل في مصر، حيث أدلت بتصريحات حول "امتلاك الرجل لقلبين منهما واحد في رجله من الخلف".

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وقالت عز في تصريحات خلال برنامجها: "الراجل عنده قلبين واحد في صدره والتاني في رجله الخلفية واسألي دكاترة القلب، يعني حفنة التراب اللي بيمشي عليها دي هدية من قلبه ورجله، والراجل عيونه هي الفيونكة ورأسه الهدية".

وأضافت: "حبي تراب رجله وقوليله حاضر 365 يوم، وبوسي راس جوزك وماتنتظريش هدية؛ لأن فرعونك الجائزة الكبرى"، متابعة: "روح جيب لها حفنة تراب من تحت رجلك وحطها لها في منديل حرير واربطه بفيونكة حمرا علشان مايقولوش عليك بخيل وانت أبو الكرم كله".

وتسببت تصريحات عز في حالة من الجدل في مصر، حيث تحدث الكثير من الأشخاص عن تعاملها بطريقة مستفزة خلال تقديمها البرنامج الخاص بها، في محاولة من لاعتلاء التريند وزيادة المشاهدات.

من جانبه، علق الطبيب المصري المشهور جمال شعبان مؤكدا على صحة كلام ياسمين عز قائلا: "والله رغم تحفظي على آراء كثيرة لك يا ياسمين، لكن كلامك المرة دي علميا صح، كل شخص سواء كان رجلا أو سيدة له مع القلب اللي في صدره قلب تاني طرفي Peripheral Heart اللي هو عضلة الساق Soleus muscle عضلة ثلاثية لما تنقبض تضخ الدم عكس الجاذبية الأرضية والشخص واقف، ومن هنا تأتي أهمية أن نمشي يا ناس لتقوية عضلة الساق لتقوية القلب الطرفي والوقاية من أمراض القلب اللي في الصدر".

المصدر: RT