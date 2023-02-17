السر في كتاب ورسالة.. اختفاء طالبين أردنيين يثير ضجة في المملكة.. ! (صور)

أثارت قضية اختفاء الطالبين الأردنيين أيهم العمري وراشد الصبح، اللذين غادرا منزلهما بعد أن تركا رسالة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، ضجة في المملكة.

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والطالبان أيهم وراشد، زميلان يدرسان في المدرسة ذاتها في إربد، اختفيا بعد مدة قصيرة من ملاحظة والد أحدهما، تصرفات غريبة على ابنه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، شكك والد أيهم بأن السبب وراء اختفاء نجله، رسالة تعود لكتاب يحمل عنوان "الأب الغني والأب الفقير" للمستثمر الأمريكي الكاتب روبرت تي كيوساكي.

ويناقش الكتاب كيف يمكنك أن تحصل على الثروة والمال عن طريق سلك طرق الأعمال التجارية، من خلال تقديمه أمثلة من حياة الكاتب.

وقال والد أيهم، إن ابنه يدرس في الصف العاشر بإحدى المدارس هو وصديقه راشد. لافتا إلى أن تصرفات ابنه كانت طبيعية حتى قبل شهرين من واقعة الاختفاء، ثم بدأ نجله ينفر من المدرسة ولا يتابع دروسه.

وأضاف أن أيهم فاجأه بعد ذلك بفترة بعدم رغبته في متابعة الدراسة، قائلا له إن "المدارس تخرج موظفين"، وهو لا يريد وظيفة يأخذ منها راتبا، بل يريد أن يمتلك ثروة دون شهادة دراسية.

أيهم العمري وراشد الصبح.. صديقان 16 عاما

لليوم الثالث دون أي تفاصيل عنهما، وسر اختفائهما هو البحث عن العمل وجني رأس مال، وبعد ذلك فتح مشروعهما الخاص وجعل المال يعمل من أجلهم، مستندين على كتاب#الأب_الغني_والأب_الفقير

واصفين الكتاب بكنز فكري وريادي. تاركين خلفهم رسالة#ايهم_وراشدpic.twitter.com/d3g2gQFJOo — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) February 15, 2023

وأوضح الأب أنه في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر لم يعد ابنه من المدرسة، ليتلقى اتصالا من والد راشد يسأله بدوره إن كان في منزلهم، وليبلغه أن أيهم وراشد لم يذهبا إلى المدرسة في ذلك اليوم.

وتابع أنه بعد ذلك تلقى اتصالا من زميل أيهم وراشد في المدرسة، يخبره فيه أنهما أعطياه رسالة وأوصياه أن يسلمها لوالديهما ليلا.

وأضاف والد أيهم أن الرسالة كانت مكونة من 4 صفحات، حيث كتب كل من أيهم وراشد في الرسالة أنهما قاما بقراءة كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، وأعربا بعدها عن رغبتهما بجني المال والثروة.

وتداول نشطاء الرسالة التي خلفها الطالبان، والتي تؤكد نيتهما العودة إلى الأهل بعد جمع ثروة والنجاح في حياتهما.

المصدر: وسائل إعلام أردنية