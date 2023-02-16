كيف رد الفنان المصري عادل إمام على إعلان وفاته؟

كشف الفنان المصري شريف حلمي العديد من الأسرار لأول مرة عن يوميات عادل إمام نظرًا لعلاقتهما القوية واجتماعه بالزعيم باستمرار، مؤكدًا أنه يضحك عند سماع شائعات وفاته.

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وقال شريف حلمي: "الأستاذ بيصحى من النوم، يقرأ جميع الجرائد يوميًا، ويحل الكلمات المتقاطعة، وبعدها يروح الجيم مكانا الخاص، بعدها بيتصل بـ حبايبه، بنقعد في مباراة ثقافية بنتكلم عن أبو العلاء المعري وهيكل وفؤاد المهندس، والسينما المصرية والعربية، الزعيم موسوعة لن تعوض".

أما عن شائعات الوفاة المنتشرة في الآونة الأخيرة عن الزعيم، علق شريف حلمي قائلا: لما بيسمع شائعة مرضه وإصابته بالزهايمر بيضحك ولا يهتم، وقالي موتوني كتير أوي ويمكن ربنا مطول في عمري عشان كلامهم ده، الزعيم عايش بيستمتع بحياته مع أحفاده، زهايمر إيه ذهنه حاضر دائمًا، وإفيهاته حاضره وصحته زي الفل الله أكبر عليه.

المصدر: القاهرة 24