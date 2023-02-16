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واشنطن تتحرى حول سماح الأرجنتين بدخول سيدات روسيات حوامل أراضيها

مجتمع

واشنطن تتحرى حول سماح الأرجنتين بدخول سيدات روسيات حوامل أراضيها
Globallookpress
صورة لجواز السفر الأرجنتيني
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توجهت واشنطن إلى الأرجنتين بطلب تزويدها بحيثيات قضية السيدات الروسيات الحوامل اللواتي علقن لعدة أيام في مطار بوينس آيرس قبل أن يسمح لهن بدخول الأرجنتين، "في قضية قد تصبح أمريكية".

وذكرت صحيفة "لا ناسيون" نقلا عن مصادرها: "تقدمت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بطلب إلى المحكمة الفيدرالية في الأرجنتين للحصول على معلومات حول التحقيق في دخول نساء روسيات حوامل إلى البلاد... قد يتحول هذا الموضوع إلى قضية أمريكية".

وسبق لدائرة الهجرة الأرجنتينية ومنعت دخول ست نساء حوامل روسيات، بدعوى أن الغرض من الزيارة الذي أشرن إليه كان مخالفا لغاية الزيارة الحقيقية.

وطعنت السيدات الروسيات في قرار دائرة الهجرة الأرجنتينية أمام المحكمة التي حكمت لصالحهن، وسمحت لهن بدخول الأرجنتين بدون تأشيرة لمدة 90 يوما، حيث لا يحتاج الروس لتأشيرة مسبقة ويمكنهم زيارة الأرجنتين للسياحة 90 يوما.

المصدر: نوفوستي

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