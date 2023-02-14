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السعودية.. شرطة الرياض تنفي اختطاف طفلة وتكشف عن مفاجأة (صور + فيديو)

مجتمع

السعودية.. شرطة الرياض تنفي اختطاف طفلة وتكشف عن مفاجأة (صور + فيديو)
AP
شرطة الرياض
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نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض يوم الثلاثاء، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف طفلة.

وصرح بأن مركز شرطة ديراب بمدينة الرياض باشر بلاغا من مواطنة عن اصطحاب شقيقها لابنتها وتسليمها لوالدها في منطقة جازان دون علمها.

وجار استكمال إجراءات ضبط أطراف القضية والقبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا مدعيا فيه تعرضها للاختطاف لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتصدر هاشتاج "الطفلة سديم المخطوفة" مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، إذ نشر عدد من الصور والفيديوهات التي توثق خطفها بأحد أحياء الرياض.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطف الطفلة سديم، من أمام منزل جدتها بحي طويق في الـ10 من فبراير الحالي.

وتداول المغردون صورا للطفلة، جرى التقاطها عبر كاميرا مراقبة مثبتة في الشارع، والتي وثقت لحظة اختطافها في وضح النهار، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا، مطالبين بإرجاعها.

وتبلغ سديم من العمر 5 سنوات وهي وحيدة والدتها، بحسب ما تورده حسابات على "تويتر"، حسبما ذكرته صحيفة "الأيام" السعودية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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