السعودية.. شرطة الرياض تنفي اختطاف طفلة وتكشف عن مفاجأة (صور + فيديو)

نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض يوم الثلاثاء، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف طفلة.

وصرح بأن مركز شرطة ديراب بمدينة الرياض باشر بلاغا من مواطنة عن اصطحاب شقيقها لابنتها وتسليمها لوالدها في منطقة جازان دون علمها.

وجار استكمال إجراءات ضبط أطراف القضية والقبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا مدعيا فيه تعرضها للاختطاف لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض:

لا صحة لاختطاف طفلة بمدينة الرياض، وجارٍ القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/PdHFyJhxIj — الأمن العام (@security_gov) February 14, 2023

وتصدر هاشتاج "الطفلة سديم المخطوفة" مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، إذ نشر عدد من الصور والفيديوهات التي توثق خطفها بأحد أحياء الرياض.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطف الطفلة سديم، من أمام منزل جدتها بحي طويق في الـ10 من فبراير الحالي.

وتداول المغردون صورا للطفلة، جرى التقاطها عبر كاميرا مراقبة مثبتة في الشارع، والتي وثقت لحظة اختطافها في وضح النهار، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا، مطالبين بإرجاعها.

وتبلغ سديم من العمر 5 سنوات وهي وحيدة والدتها، بحسب ما تورده حسابات على "تويتر"، حسبما ذكرته صحيفة "الأيام" السعودية.

#المخطوفه_الطفله_سديم



هذا التاق اللي المفروض الكل يتفاعل معاه والله يرجعها لاهلها سالمة ومعافاه pic.twitter.com/Su7UEs2KGX — Bandar Alsenafi (@AlbaderBander) February 14, 2023

#المخطوفه_الطفله_سديم

لاحول ولا قوة ألا بالله

لازال مسلسل اختطاف الفتيات مستمر ولازالت اخبار الخطف كثيره...

سديم سلطان العشي طفله عمرها ٥ أعوام وحيدة امها اختطفت نهارا جهارا ووثقت ذلك كاميرات الجيران.

يخطفون الأطفال لأستغلالهم في التوسل.

انشروا المقطع لعل وعسى pic.twitter.com/DcYgpuNMi2 — فالح بن صقر (@falehsager) February 14, 2023

🚨 القصة المتداولة عن اختطاف طفلة بالرياض غير صحيحة.

🎥 التفاصيل الحقيقية من وزارة الداخلية: pic.twitter.com/mNpXqJII17 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) February 14, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية