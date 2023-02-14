السعودية.. سكان حي في الطائف هجروا منازلهم خوفا من الثعابين

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن عددا من سكان حي الساير، شمالي الطائف اضطروا لهجر بيوتهم خوفا من الثعابين التي تتسلل إلى المنازل.

وأضافت أن سكانا من الحي أبدوا تخوفهم من هجوم الثعابين وتسللها لمنازلهم، وقالوا إن الزواحف القاتلة أفقدتهم النوم وتسببت في رعب عائلاتهم.

وقال أحد السكان للصحيفة: "حرمنا من النوم بسبب الثعابين التي تهاجم منازلنا بسبب الإهمال في مكافحتها من الجهات المعنية"، وأضاف أن كثيرا من جيرانه غادروا منازلهم بحثا عن الراحة والبعد عن الرعب الذي سببته الثعابين".

وأشار إلى أن الكثير من أصحاب العمائر تعثروا في الاستثمار بسبب عدم رغبة المستأجرين في السكن.

وأضاف آخر أن "الحي الذي يسكن فيه "يواجه الكثير من الإشكالات أيضا مثل تسربات المياه التي أصبحت بيئة مناسبة للحشرات الطائرة والزاحفة والضفادع، حيث نخشى الأمراض الوبائية التي تهددنا وتهدد أولادنا".

وأعرب سكان الساير عن أملهم في "تدخل الجهات المعنية لمكافحة الزواحف بصورة حاسمة ونهائية".

المصدر: "عكاظ"