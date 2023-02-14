الإمارات تستضيف مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2023

أعلنت رئيسة مجلس إدارة منظمة ملكة جمال العالم جوليا مورلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف المسابقة الجمالية بالنسخة الـ71.

وكتبت مورلي عبر صفحة Miss World على "انستغرام" أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف مسابقة ملكة جمال العالم بالنسخة الـ71.

وسيقام حفل انتخاب ملكة جمال العالم لهذا العام في مايو المقبل، إلا أن المنظمة لم تصدر بعد إعلانا رسميا عن الموعد النهائي.

وأكدت حتى الآن 81 ملكة مشاركتهن في النسخة المقبلة، على أن تتوج ملكة جمال العالم 2021 البولندية كارولينا بيلاوسكا خليفتها في حفل التتويج.

المصدر: وكالات