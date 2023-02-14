الهند تتراجع عن حملة تشجع مواطنيها على "حضن الأبقار" بدلا من الاحتفال بعيد الحب

تراجعت حكومة الهند عن حملة انتقدت على نطاق واسع تشجع مواطنيها على "حضن الأبقار" بدلا من الاحتفال بعيد الحب.

وقال مجلس رعاية الحيوان في الهند إنه سحب اقتراحه بشأن "يوم عناق البقرة" في 14 فبراير، واصفا الأبقار بأنها "العمود الفقري للثقافة الهندية والاقتصاد الريفي".

ويتزامن "يوم عناق البقر" مع عيد الحب، والذي انتقد فيه الهندوس المتدينون الاحتفال المنتشر بشكل متزايد بين الهنود الأصغر سنا والأكثر تعليما باعتباره انتهاكا للقيم الهندية التقليدية.

وقال المجلس الذي يقدم مشورة قانونية لوزارة الثروة السمكية وتربية الحيوانات ومنتجات الألبان في الهند، إن البقرة هي "المانحة للجميع"، وتوفر الغذاء للبشرية.



لكن المواطنين في البلاد استقبلوا الفكرة بسيل من السخرية، وتداول نكات ووسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والإذاعات التلفزيونية، الأمر الذي أثار شكوكا حول نجاح الفكرة.

المصدر: nbc news