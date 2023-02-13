مصر.. الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لجزّارين باعا لحم الحمير

أفاد موقع "القاهرة لايف" بأن محكمة جنح قنا حكمت على جزّارين شقيقين بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، أدينا ببيع لحم الحمير والخيول في قرية كلاحين أبنود بدائرة مركز قنا.

وأضاف الموقع أن رئيس محكمة قنا أصدر حكما بالحبس سنة وغرامة مالية 10 آلاف جنيه بحق الشقيقين.

وحسب الموقع المصري، تعود أحداث الواقعة إلى 1 ديسمبر الماضي 2022، عندما تلقت مديرية الطب البيطري إخطارا يفيد بأن جزارين شقيقين يقومان ببيع لحوم الحمير والخيول للمواطنين، وذلك بقرية كلاحين أبنود التابعة لدائرة مركز قنا.

وعلى الفور شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة مكبرة للتأكد من صحة البلاغ المقدم، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة.

وبالفحص والتفتيش داخل محل ملك محمد، جزار، تبين وجود ديب فريزر، وبداخله كمية كبيرة من اللحوم وتم ضبط الكمية وعرضها على الطب البيطري لفحصها، فتبين أنها تخص فصيلة لحوم الخيول، وذلك من رائحتها وشكلها.

كما أجرى الأطباء البيطرين بمحافظة قنا، اختبار الغثيان على عينة أخرى من اللحوم التي تم ضبطها، وتبين وجود بقع زيتية على السطح مما يثبت أن تلك اللحوم فصيلة الخيل.

كما استهدفت الحملة أيضا محل شقيقه، وعثر بداخله على 5 كيلو من الدهون وجزء من الأمعاء الدقيقة، وبالفحص تبين أن بها ما يدل على أنها لحوم حيوانات، وبالكشف على الأمعاء الدقيقة تبين أنها تخص فصيلة الخيول أيضا.

المصدر: موقع "القاهرة لايف"