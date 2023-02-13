عقار مائل في مصر يثير الفزع والحكومة تتدخل بشكل عاجل

أثيرت حالة من الرعب والفزع في مصر بعد اكتشاف وجود أحد الأبراج السكنية الكائنة في منطقة العروبة بمحافظة الجيزة، مائلا بدرجة كبيرة وكأنه على وشك السقوط.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد "بتعرض عقار مكون من 15 طابقا، يقع في منطقة العروبة التابعة إلى حي الهرم في محافظة الجيزة، إلى الميل".

وتوجه رجال الشرطة على الفور إلى محل عقار الهرم المائل، وذلك لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة، والتي "تبين منها أن صاحب هذا العقار قد قام منذ 4 سنوات ماضية ببناء 4 طوابق زائدة دون حصوله على ترخيص بذلك، مما أدى ذلك إلى تعرض العقار للميل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك".

وقررت إدارة حي الهرم بالجيزة، "إخلاء عقار الهرم المائل من السكان تحسبا لحدوث انهيار، فضلا عن إخلاء عدد 3 عقارات مجاورة من السكان حفاظا على سلامة المواطنين".

وقال أحد سكان المنطقة إن "الجهات المختصة أزالت يوم الأحد طابقين من عقار الهرم المائل، وذلك بعد معاينة اللجنة الهندسية المشكلة من حي الطالبية لإزالة العقار وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تتم أعمال الإزالة يدويا وذلك تحسبا إلى حدوث أي أضرار مادية أو خسائر أثناء إزالة العقار".