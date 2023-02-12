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بالبدلة الحمراء على سلم المـشنقة.. مسؤول مصري يكشف حقيقة إعدام قاتل نيرة أشرف (صورة)

مجتمع

بالبدلة الحمراء على سلم المـشنقة.. مسؤول مصري يكشف حقيقة إعدام قاتل نيرة أشرف (صورة)
RT / Twitter
نيرة أشرف
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تداول رواد مواقع التواصل في مصر، صورة لمحمد عادل قاتل نيرة أشرف، بالبدلة الحمراء على سلم المشنقة، وتمت عنونة الصورة "تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته".

وأثارت الصورة الجدل وانتشرت بسرعة كبيرة عبر مختلف صفحات "فيسبوك". 

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كما أرفق المدونون صورة وخبر تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل بصورة كبيرة أخرى لجسده يتدلى من حبل المشنقة.

وتوضيحا لما تم تداوله، أكد مصدر مسؤول أن الخبر عار تماما من الصحة وأن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد إجراءات أولها وأهمها تصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد موافقة مفتي الجمهورية على القصاص شرعا.

وأضاف أن الحكم صدر يوم الخميس الماضي وتنتظر الجهات المختصة تصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام طبقا للمادة 470 التي تنص على: "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يوما". 

وناشد المصدر على عدم تداول مثال تلك المنشورات دون التأكد من صحتها.

وعن الصورة أكد أنها صورة مفبركة ومعدلة بالفوتوشوب ومن ينظر إليها يتبين ذلك بسهولة، وعن صورة للجسد الذي يتدلى من حبل المشنقة، تبين أنها صورة الإرهابي هشام عشماوي عقب إعدامه.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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