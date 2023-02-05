"نشرت محتوى لا يناسب المجتمع الليبي".. اختفاء صانعة محتوى عراقية مشهورة في طرابلس!

أثارت مسألة اختفاء الشابة العراقية داليا فرهود من منزلها في مدينة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وما زال الغموض يلف الجهة التي قامت باختطاف فرهود، في الوقت الذي اتهم فيه نشطاء ليبيون ميليشيات مسلحة بالتورط في الأمر، حيث جاءت الحادثة عقب تسجيل الشابة العراقية عدة صور وفيديوهات للإعلامية الليبية غالية بوزعكوك بدون حجاب.

والدة المخطوفة داليا فرهود تصرح بأن من خطف ابنتها مجموعة ميلحة تابعة للردع #طرابلس ،، نفس المجموعة إلي خطفو كريمة الترهوني .. الدور جاي على نور الشيباني خليك فاطنة ..#ليبياpic.twitter.com/KX9GOvKnl2 — وثائق سرية (@wathayqsiriya) February 5, 2023

في غضون ذلك، قال أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية القضية، للتعرف على مصير الفتاة التي اختفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي. ووجهت عائلة فرهود نداء للحكومة العراقية لحل المسألة.

من جهته، نفى الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أحمد بن سالم، ما تم تداوله بشأن واقعة الاختطاف، مؤكدا على أن الشابة محتجزة لدى الجهات المختصة، بتهمة نشر محتوى لا يتناسب مع المجتمع الليبي.

سبب سجن #العراقية_داليا_فرهود هو الإعلامية #غالية_بوزعكوك حيث أن داليا تجاوزت حدود الأدب و الأصول و صورت السيدة غالية في مناسبة إجتماعية خاصة بدون حجاب ظنا منها إنه الإعلامية غالية سترضخلها زي بعض المتزوجات إللي خربت داليا حوشهن و صحة ليها غالية عرفت تأبدها#Dalal_Raffapic.twitter.com/XfmJ9Oc10w — Դալալ Ռաֆի🇱🇾🌸🔑❤❄ (@DalalRaffa) February 2, 2023

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص عملية الضبط، ونفذت القبض وسيجري تسليمها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والاستدلال معها.

وداليا فرهود من مواليد العراق تعمل في مجال الأزياء والموضة، وهي صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، نالت شهرة كبيرة ومتابعات كثيرة.

جهة مسلحة مجهولة تخطف صباح اليوم الممثلة والناشطة العراقية #داليا_فرهود، من منزلها في #ليبيا .. ولا زال مصيرها مجهول حتى اللحظة!#العراقية_داليا_فرهود#العراق#ليبيا — شبكة الخامسة للأنباء (@alkhamisa_alanb) February 4, 2023

المصدر: وكالات