"لأول مره".. صورة نادرة للملك السعودي سلمان والملك الراحل فهد بن عبد العزيز و4 أمراء (صورة)

نشر حساب أخبار آل سعود الموثق في "تويتر"، صورة نادرة جمعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والملك الراحل فهد و4 أمراء.





وعلق الحساب على الصورة قائلا: "صوره لأول مره تنشر معرفا بالأسماء بخط الملك فهد رحمه الله وغفر له".

وأضاف الحساب: "تضم الصورة: الملك فهد بن عبدالعزيز، وأشقاءه الأمير تركي والأمير عبدالرحمن و الأمير نايف والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والأمير فيصل بن تركي".

صوره لأول مره تنشر معرفاً بالأسماء

بخط الملك فهد رحمه الله وغفر له ..

تضم الملك فهد بن عبدالعزيز واشقاءه

الأمير تركي و الأمير عبدالرحمن و الأمير نايف

والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله

وأطال عمره 🤍🇸🇦

.#عبدالعزيز_بن_فهدᅠhttps://t.co/RJozhktFnipic.twitter.com/XSKg0QQUNx — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) February 3, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة على نطاق واسع.

المصدر: RT