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"لأول مره".. صورة نادرة للملك السعودي سلمان والملك الراحل فهد بن عبد العزيز و4 أمراء (صورة)

مجتمع

Gettyimages.ru
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 نشر حساب أخبار آل سعود الموثق في "تويتر"، صورة نادرة جمعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والملك الراحل فهد و4 أمراء.



وعلق الحساب على الصورة قائلا: "صوره لأول مره تنشر معرفا بالأسماء بخط الملك فهد رحمه الله وغفر له".
وأضاف الحساب: "تضم الصورة: الملك فهد بن عبدالعزيز، وأشقاءه الأمير تركي والأمير عبدالرحمن و الأمير نايف والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والأمير فيصل بن تركي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة على نطاق واسع.

المصدر: RT

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