"عقود زواج صادمة في العراق".. والسلطات توضح! (صور)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة لعقود زواج عراقية صادرة من محكمة الأحوال الشخصية التابعة لاستئناف نينوى، أثارت جدلا واسعا.

وتم تسجيل المهر في أحد العقود المتداولة مسدس وسيارة، وأظهرت صورة عقدا آخر بين زوجين من الديانة الإسلامية واليهودية.

من جهته، أكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى على أن الصور المنشورة لا أساس لها من الصحة، وهي مزورة.

وأهاب المركز بالمدونين وأصحاب الصفحات والمجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومة، واستقاء المعلومات من مصدرها الرئيس.

المصدر: RT