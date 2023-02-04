الكويت ترحل 3 مثليين عرب لممارستهم الجنس مقابل المال!

قررت المباحث الجنائية الكويتية ترحيل 3 وافدين عرب لممارستهم أعمالا منافية للآداب العامة فيما بينهم بمقابل مادي في منطقة السالمية.

وتداولت صفحات إخبارية في الكويت قرار الترحيل، كاشفة أن السبب وراء إعادتهم إلى بلادهم هو ممارستهم الجنس فيما بينهم بمقابل مادي، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا في الشارع الكويتي.

المباحث الجنائية :

• تقرر إبعاد 3 وافدين عرب عن البلاد لممارستهم أعمال منافية للآداب العامة فيما بينهم بمقابل مادي في منطقة السالمية .#السالمية#الجنائيةpic.twitter.com/omAfh5ttbw — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 3, 2023

#المباحث_الجنائية تبعد 3 وافدين عرب عن البلاد مارسوا #اللواط فيما بينهم بمقابل مادي في منطقة السالمية. pic.twitter.com/u0vMq8XcY4 — جريدة المختصر (@almokhtsarkw) February 3, 2023

المصدر: وكالات