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الكويت ترحل 3 مثليين عرب لممارستهم الجنس مقابل المال!

مجتمع

الكويت ترحل 3 مثليين عرب لممارستهم الجنس مقابل المال!
علم المثليين
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قررت المباحث الجنائية الكويتية ترحيل 3 وافدين عرب لممارستهم أعمالا منافية للآداب العامة فيما بينهم بمقابل مادي في منطقة السالمية.

وتداولت صفحات إخبارية في الكويت قرار الترحيل، كاشفة أن السبب وراء إعادتهم إلى بلادهم هو ممارستهم الجنس فيما بينهم بمقابل مادي، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا في الشارع الكويتي.

المصدر: وكالات

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