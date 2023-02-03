مصر.. العثور على جثة رجل أعمال داخل فندق والأمن يحاول فك اللغز

لفظ رجل أعمال أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل فندق بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء العاملين لسماع أقوالهم.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من مدير فندق يفيد بوفاة نزيل لديه، وبالانتقال تبين العثور على جثة رجل أعمال، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وتم العثور على كافة المتعلقات الشخصية الخاصة به.

وكشفت التحريات بأن المتوفى نزيل بالفندق وأنه أثناء وجوده بالفندق سقط فجأة وبالكشف عليه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

المصدر: الوطن