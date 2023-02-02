حالة نادرة في تونس..مولود يحمل شقيقه التوأم في بطنه

أكد الطبيب وسام مقني المختص في جراحة الأطفال تسجيل حالة نادرة جدا لأول مرة في تونس، تتمثل في ولادة رضيع يحمل شقيقه التوأم في بطنه.

وفي تصريح لبرنامج "صباح الناس"، كشف الطبيب وسام مقني أن الرضيع ولد يوم 30 يناير في مصحة خاصة في العاصمة تونس، لافتا إلى أن الأطباء كانوا يعتقدون في الأشهر الأولى من الحمل بعد خضوع والدته للتصوير بالصدى بأن الجنين كان يحمل تكيسا إلا انه مع تقدم الحمل أظهر التصوير بالصدى وجود عمود فقري وعظام ساق في بطن الجنين، ليتم التفطن إلى أنه كان يحمل شقيقه التوام داخله.

وأوضح قائلا: ''لقد كان الجنين الثاني يتغذى عن طريق الكلية اليسرى لشقيقه وكان قلبه ينبض حتى الأسبوع الـ18".

وأردف:''الخميس (اليوم)، سيتم إخضاع المولود لعملية جراحية لاستئصال الجنين المتوفى، وهي لا تشكل أي خطورة على حياة المولود''.

المصدر: "موزاييك إف إم"