منظمة جزائرية تكشف أمرا خطيرا بعد تعرض طفل لتسمم غدائي

حذرت منظمة حماية المستهلك في الجزائر من حليب جاف مقلد تحت علامة "المراعي" التجارية السعودية المعروفة.

وقالت المنظمة إنها قامت بالتحقق بعد تلقيها شكوى بتعرض طفل بتسمم غذائي بسبب تناوله لهذه العلامة.

كما أوضحت المنظمة على صفحتها الرسمية "فيسبوك": "بعد تلقي منظمتنا لشكوى من أحد المواطنين مفادها تعرض أحد الأطفال لتسمم غذائي جراء استهلاك لمسحوق الحليب المعلب تحت علامة "المراعي".. قمنا على إثر ذلك بالتحقق من جدية الشكوى حيث اتصلنا هاتفيا على الأرقام الهاتفية المبينة على التغليف".

وخلال التحقيق، وجدت المنظمة أن الأرقام خارج الخدمة وحتى البريد الالكتروني لا يعمل، حسب المنظمة نفسها.

وأضافت أن شركة "المراعي" بالسعودية نفت وجود ممثل لها بالجزائر، قائلة "قمنا بمراسلة شركة المراعي بالسعودية، لتنفي وجود ممثل لها بالجزائر".

وأشارت المنظمة، إلى أن التحقيق المعمق في القضية وبالبحث في موقع السجل التجاري، وجدت أن الشركة المعنية "أونيسكا" هي متخصصة في التأثيث، وليس لها علاقة بتعبأة بودرة الحليب.

ودعت منظمة حماية المستهلك السلطات المعنية بما فيها مديريات التجارة، لفتح تحقيق.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية