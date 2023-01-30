مصر.. القبض على أكبر متهم بسرقة المحتوى الرياضي المشفر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص متهم بإنشاء وإدارة 4 مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى يقوم من خلالها ببث المحتوى المقرصن.

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وأفادت المعلومات والتحريات أن المحتوى المقرصن عبارة عن أخبار عامة وأخبار رياضية ومباريات حصرية إضافة إلى المحتوى المباشر للقنوات الفضائية والمنصات الرقمية المشفرة المملوك لشركات الإنتاج الرياضى وهيئات البث الإذاعي المختلفة، و3 صفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم محققين نسبة مشاهدة عالية تحقق أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع.

وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ من منزله الكائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، مقرا لإدارة تلك المواقع والمنصات مستخدما أحدث أساليب التخفى الرقمى للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع والمنصات الإلكترونية، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط جهاز لاب توب يستخدم لإدارة الصفحات والمواقع الإلكترونية، وهاتف محمول يستخدم لاستقبال التحويلات المالية الخاصة بالإعلانات عدد من السبائك الذهبية، مبالغ مالية محلية وأجنبية "من متحصلات النشاط غير المشروع، وشاشة.

بمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير الموقع الإلكتروني وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن هذه المواقع تعرض المحتوى المشفر على قنوات "بين سبورتس" القطرية.

المصدر: RT