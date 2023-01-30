لبنان.. معاقبة صاحب محل ألبسة إثر فضيحة أخلاقية

أقدم أهالي إحدى البلدات في لبنان على إحراق سيارة تابعة لصاحب محل ألبسة بعدما اكتشفوا أنه وضع كاميرا مراقبة في غرفة تبديل الملابس.

وحسب الوسائل الإعلامية اللبنانية فإن حالة من الغضب تسود في منطقة العاقبية بعد اكتشاف فضيحة أخلاقية في المنطقة مرتكبها صاحب معرض للملابس والأدوات المنزلية.



وفي التفاصيل فقد "عمد صاحب المحل التجاري المذكور إلى تركيب كاميرا سرية في غرفة تبديل الملابس، تلصص من خلالها على عدد من السيدات من زبونات معرضه دون علمهن".



وأثار هذا الأمر غضبا عارما من أهالي المنطقة على صاحب المعرض، حيث أقدم الأهالي على إشعال النيران في سيارته الخاصة مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، وتدخلت فرق الإطفاء وعملت على إخماد النيران كما حضرت الأجهزة الأمنية لمنع تفاقم الأمور.

المصدر: "صيدا أونلاين"